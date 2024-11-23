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В Броварах взорвалась граната в квартире, женщина в больнице: подробности ( фото)

В Броварах взорвалась граната в квартире, женщина в больнице: подробности ( фото)

Скорая помощь/Полиция Ровенской области

Все подробности инцидента выясняются.

В Броварах взорвалась граната в квартире, 52-летняя женщина получила ранения обеих рук, ее госпитулизировали.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"Предварительно правоохранители установили, что в квартире взорвалась граната. В результате ранения получила 52-летняя женщина. Пострадавшую с травмами двух рук доставили в больницу", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские Броварского управления полиции, взрывотехники Киевщины, спасатели и медики.

Скорая помощь/Полиция Ровенской области / ©
Скорая помощь/Полиция Ровенской области

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные переживают апатию, страх и агрессию из-за войны. Для поддержания морального положения бойцов созданы группы контроля боевого стресса, ежедневно работающие с подразделениями, оказывая психологическую помощь.

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