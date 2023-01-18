В Броварах закончились поисково-спасательные операции: известно окончательное количество жертв и пострадавших

Пострадали в результате падения вертолета 25 человек, из них — 11 детей.

В Броварах по состоянию на 15:45 завершились поисково-спасательные работы на месте падения вертолета ГСЧС. По окончательным данным, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них — 1 ребенок

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет ГСЧС. На борту находились 9 человек, среди которых было руководство МВД. Первоначально сообщалось о 17 погибших.

Предварительную версию крушения пока не сообщают. Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что сейчас рассматриваются "все возможные версии аварии". Досудебное расследование поручено следователям СБУ.

В авиакатастрофе в Броварах погибло руководство МВД: репортаж с места падения

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