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- Украина
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В Броварском районе в результате атаки РФ погиб мужчина: есть пострадавший
В Броварском районе в результате российской атаки погиб мужчина, еще один пострадавший госпитализирован. Также поврежден промышленный объект, где вспыхнул пожар.
В результате российской атаки в Броварском районе погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Также поврежден промышленный объект, где возник пожар.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко .
По его словам, в результате вражеской атаки погиб мужчина. Еще один мужчина был травмирован — его госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают необходимую помощь.
Кроме того, поврежден один из промышленных объектов. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие пожар.
К моменту сообщения воздушная тревога продолжалась. Жителей призвали оставаться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности.
Напомним, что Россия подняла в воздух Ту-95МС и Ту-160 : мониторы предупреждают о возможных пусках ракет