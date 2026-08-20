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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Броварском районе в результате атаки РФ погиб мужчина: есть пострадавший

В Броварском районе в результате российской атаки погиб мужчина, еще один пострадавший госпитализирован. Также поврежден промышленный объект, где вспыхнул пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Скорая помощь

Скорая помощь / © Freepik

В результате российской атаки в Броварском районе погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Также поврежден промышленный объект, где возник пожар.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко .

По его словам, в результате вражеской атаки погиб мужчина. Еще один мужчина был травмирован — его госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, поврежден один из промышленных объектов. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие пожар.

К моменту сообщения воздушная тревога продолжалась. Жителей призвали оставаться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности.

Напомним, что Россия подняла в воздух Ту-95МС и Ту-160 : мониторы предупреждают о возможных пусках ракет

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