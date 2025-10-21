ВСУ нанесли сокрушительный удар по Химзаводу в Брянске: подробности

Химический завод (иллюстративный фото) / © moyaosvita.com.ua

Сегодня, 21 октября 2025 года, Вооруженные Силы Украины во взаимодействии Воздушных Сил, Сухопутных войск, Военно-Морских Сил и других подразделений успешно поразили Брянский химический завод.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Для осуществления этого массированного комбинированного ракетно-авиационного удара украинские силы, среди прочего, использовали ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Они смогли преодолеть российскую систему противовоздушной обороны. Результаты поражения уточняются.

«Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора. На этом предприятии производятся прах, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности, для боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины», — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, из-за ударов беспилотников по НПЗ потери России составляют 27–30%. Это значительный показатель, влияющий на ведение войны и внутреннюю ситуацию в государстве-агрессоре.

Ранее в России 20 октября загорелся газоперерабатывающий завод. Известно, что объект находится в Оренбурге. Очевидцы охотно публиковали кадры масштабного пожара в Сети.