- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 493
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ нанесли сокрушительный удар по Химзаводу в Брянске: подробности
ВСУ ударили по Брянскому химзаводу ракетами Storm Shadow.
Сегодня, 21 октября 2025 года, Вооруженные Силы Украины во взаимодействии Воздушных Сил, Сухопутных войск, Военно-Морских Сил и других подразделений успешно поразили Брянский химический завод.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Для осуществления этого массированного комбинированного ракетно-авиационного удара украинские силы, среди прочего, использовали ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Они смогли преодолеть российскую систему противовоздушной обороны. Результаты поражения уточняются.
«Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора. На этом предприятии производятся прах, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности, для боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины», — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, из-за ударов беспилотников по НПЗ потери России составляют 27–30%. Это значительный показатель, влияющий на ведение войны и внутреннюю ситуацию в государстве-агрессоре.
Ранее в России 20 октября загорелся газоперерабатывающий завод. Известно, что объект находится в Оренбурге. Очевидцы охотно публиковали кадры масштабного пожара в Сети.