В Бучаче разбили магазин, который, несмотря на запрет, торговал спиртным (видео)

В Бучаче разбили магазин, который, несмотря на запрет, торговал спиртным (видео)

Магазин продавал спиртные напитки.

27 февраля в Тернопольской области запретили продажу всех алкогольных напитков. Такое решение было принято на заседании штаба территориальной обороны.

Несмотря на "сухой" закон, нашлись магазины, продававшие спиртное. Один из них в Бучаче.

Из-за того, что магазин таки продает алкоголь, местные активисты его просто разбили.

"Продажа алкоголя беженцу на пару тысяч. Так будет с каждым", – рассказал в Facebook местный житель Василий Еднак.

Напомним, что запрет распространяется на магазины, кафе, рестораны и всех, кто распространяет спиртные напитки на территории общины и области.

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