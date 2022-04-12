В Буче обнаружили тела более 400 мирных жителей, погибших во время оккупации города россиянами

В Буче обнаружили тела более 400 мирных жителей, погибших во время оккупации города россиянами

О преступлениях противника против мирного населения рассказал мэр города.

В Буче в Киевской области обнаружили тела более четырехсот мирных жителей, погибших во время оккупации города российскими войсками, сообщил городской голова Федорук.

Работа по поиску без вести пропавших продолжается, добавил он.

"Имеем 403 тела, зверски замученных, убитых. Сегодня в 10 начали открытие второй могилы массового захоронения — 56 тел, плюс 4 частные (могилы). Наши саперы работают по лесополосам, лесам. Надеемся, кто пропал без вести - живы, но скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места", — отметил Федорук.

Напомним, что британская разведка предупредила, что оккупанты могут применять фосфорные бомбы в бою за Мариуполь.

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