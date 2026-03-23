В Бучи прогремела серия взрывов: в полиции заявили о теракте (видео)

Двое правоохранителей ранены. На месте работают все оперативные службы - полиция, взрывотехники, спасатели.

Анастасия Павленко
На месте работают все соответствующие службы

Дополнено новыми материалами

Сегодня утром, 23 марта, в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщил глава КОВА Николай Калашник.

«В результате взрыва повреждено остекление окон в доме. Вскоре рядом произошел еще один взрыв неизвестного устройства. В результате двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости стационарного пребывания», — отметил он.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры, как утверждается, места взрыва в Буче

На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы — полиция, взрывотехники, спасатели. Территория ограждена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.

Полиция назвала терактом взрыв в Буче. Сообщение о нем поступило в 5:35 от местной жительницы. Во время отработке вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв.

Напомним, 22 марта в Чернигове в супермаркете прогремел взрыв. После взрыва в больницу доставили троих пострадавших — мужчину и две женщины.

