В Бучи прогремела серия взрывов: в полиции заявили о теракте (видео)
Двое правоохранителей ранены. На месте работают все оперативные службы - полиция, взрывотехники, спасатели.
Сегодня утром, 23 марта, в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома.
Об этом сообщил глава КОВА Николай Калашник.
«В результате взрыва повреждено остекление окон в доме. Вскоре рядом произошел еще один взрыв неизвестного устройства. В результате двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости стационарного пребывания», — отметил он.
На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы — полиция, взрывотехники, спасатели. Территория ограждена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.
Полиция назвала терактом взрыв в Буче. Сообщение о нем поступило в 5:35 от местной жительницы. Во время отработке вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв.
Напомним, 22 марта в Чернигове в супермаркете прогремел взрыв. После взрыва в больницу доставили троих пострадавших — мужчину и две женщины.