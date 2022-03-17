В Бучу сегодня планируют доставить гуманитарный груз и эвакуировать людей

Необходимое привезут в четырех автобусах, которые после этого могут эвакуировать жителей.
Сегодня, 17 марта, в Бучу будет доставлен гуманитарный груз.
Продукты и медикаменты разгрузят в помещении Бучанского городского совета.
Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.
"Привезут самое необходимое в город в четырех автобусах, которые впоследствии могут эвакуировать жителей", — говорится в сообщении.
Ориентировочное время прибытия – 11:30.
Позже власти города сообщат, как можно будет получить продукцию.
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