"В будущем цена будет выше": Зеленский о посланиях к Конгрессу и помощи США

Наше государство просто хочет защитить свое и выжить.

Владимир Зеленский признателен за все, что сделали президент США и Конгресс. Сейчас мы просим нас поддержать, и эта цена меньше, чем будет в будущем.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Мое сообщение таково: если они хотят быть очень прагматическими, цена, которую мы просим сейчас поддержать, эта цена меньше, чем будет в будущем. Они будут платить гораздо больше, гораздо больше", – сказал президент.

Украинцы, подчеркнул главнокомандующий, просто хотят выжить. У нас нет альтернативы. Он добавил, что конгрессмены, просто люди со своими семьями, со своими детьми.

"И я думаю, они понимают, что мы просто пытаемся спасти наши дома с детьми. Если вы думаете, что мы боремся за общие ценности, пусть это нам поможет. Будем в единстве", – подытожил Зеленский.

Напомним, Зеленский предположил, может ли Путин потерять власть в РФ.

Читайте также: