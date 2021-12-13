В Буковель туристов будут возить автобусными шаттлами: график движения и стоимость

В Буковель туристов будут возить автобусными шаттлами: график движения и стоимость

15 километров пути автобусы преодолевают за 20 минут.

В Буковель теперь можно добраться автобусными шаттлами. Отправка общественного транспорта происходит одновременно с железнодорожными рейсами.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Услугами автобусных шаттлов уже воспользовались около 70 человек, которые приехали на станцию Татаров — Буковель.

"От железнодорожной станции Татаров — Буковель до горнолыжного курорта Буковель и обратно начали курсировать автобусные шаттлы. Время отправления автобусов привязано к железнодорожным рейсам, так что все гарантированно доедут быстро и удобно", — подчеркнули в пресс-службе компании.

Там также отметили, что 15 километров пути автобусы преодолевают за 20 минут. Стоимость проезда — 50 гривен.

Напомним, что "Укрзализныця" к новогодним праздникам назначает еще дополнительные поезда и увеличивает периодичность отдельных рейсов на "лыжные" направления.

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