В Буковеле отреагировали на избиение коня: шокированы и возмущены

Коня, которого жестоко избил владелец, хотят выкупить / © pixabay.com

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В администрации горнолыжного курорта Bukovel в Прикарпатье сообщили о начале служебного расследования случая жестокого обращения с лошадью и разыскивают владельца животного, чтобы выкупить его и передать на реабилитацию.

Об этом идет речь на официальном сайте Bukovel.

«Мы шокированы и возмущены информацией о случае жестокого обращения с лошадью. Для нас это неприемлемо и мы осуждаем любую жестокость к животным», — говорится в сообщении на официальном сайте Bukovel.

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Как сообщается, было начато внутреннее расследование вместе с Национальной полицией и международными надзирателями, чтобы установить все обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.

«Мы не оставим это без внимания и сделаем все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Сейчас вместе с активистами мы разыскиваем владельца животного, чтобы выкупить его и передать на реабилитацию одному из ведущих центров по уходу за лошадьми, где о нем позаботятся должным образом», — сообщили в Bukovel.

В администрации курорта уверяют, что «Буковель» функционирует и развивается исключительно в правовом поле, по нормам и стандартам украинского законодательства и международным стандартам устойчивого развития, включая большой законодательный комплекс, в частности Закон Украины «О животном мире», регулирующий вопросы охраны животного мира, законы и конвенции о защите домашних животных, охране биоразнообразия.

«И то, что подобное могло произойти рядом с объектами курортного комплекса, для нас неприемлемо. Спасибо, что обратили внимание на эту ситуацию», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на горнолыжном курорте Буковель туристы стали свидетелями жестокого обращения с животным. Мужчина наносил удары палкой лошади, которая не могла сдвинуть бревна. Видео инцидента вызвало негодование в соцсетях и привлекло внимание правоохранителей.