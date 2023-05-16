На Буковине запретили деятельность УПЦ Московского патриархата на территории области

Запрет связан с доказанной церковно-канонической связью этой церкви со страной-агрессорой.

Черновицкий областной совет запретил деятельность ВЦУ Московского патриархата на территории области. Решение поддержали на заседании 40 областных избранников

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

"Депутаты Черновицкого областного совета считают деятельность религиозных организаций (объединений), имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессорой (Россией), запрещенной на территории Черновицкой области", — говорится в сообщении.

Указывается, что рекомендации получила и областная государственная администрация. В частности, осуществить анализ и принять соответствующие меры по законности использования культовых зданий и имущества государственной собственности, переданных в собственность религиозным организациям, имеющим доказанную церковно-каноническую связь с РФ.

К слову, что 27 декабря 2022 года во время заседания XI сессии областного совета депутаты обратились в Верховную Раду, президент Украины и Кабинет Министров относительно запрета деятельности Украинской православной церкви в единстве с московским патриархатом, религиозных организаций с центром в стране-агрессоре на территории Украины.

Напомним, результаты соцопроса фонда "Демократические инициативы" свидетельствуют о том, что более половины украинцев считают, что УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину. Более всего такое мнение распространено в западной части нашего государства — 60% опрошенных высказались утвердительно об этом.

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