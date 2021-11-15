В буковинских лесах исчез 48-летний мужчина: его разыскивают уже четвертые сутки (фото)

В буковинских лесах исчез 48-летний мужчина: его разыскивают уже четвертые сутки (фото)

Мужчина пропал без вести 10 ноября.

На Буковине уже четвертые сутки разыскивают 48-летнего житель села Привороки Черновицкого района Валентина Амихалакиоае. Мужчина утром 10 ноября ушел в лес и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Полицейские привлекли к поискам кинологов, спасателей и волонтеров.

ГУ Нацполиции в Черновецкой области

Мужчина был одет в коричневую демисезонную куртку, черные брюки, обут в темные ботинки.

Приметы пропавшего без вести: рост 180 см, вес 100 кг, зеленые глаза, волосы и усы темного цвета.

ГУ Нацполиции в Черновецкой области

"Правоохранители продолжают разыскивать Валентина Амихалакиоае и обращаются ко всем неравнодушным гражданам: если вам известна любая информация о возможном местонахождении разыскиваемого – срочно сообщите в полицию по телефонам (068) 747-00-51, (099) 659-16-43 или на спецлинию 102", – говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Черновецкой области

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