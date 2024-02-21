В Бундестаге не верят, что Украине удастся добиться успехов в войне с РФ в ближайшее время

В немецком Бундестаге заявили, что Украина не сможет выиграть войну с Россией в ближайшее время, однако имеет дальнюю перспективу достичь этого.
Украинская армия может одержать верх в войне с Россией в 2025 году. Однако это возможно только при соответствующей поддержке европейских производителей оружия.
Такое мнение высказал глава комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер, сообщает Hasepost.
Он оценивает ситуацию в войне между странами как критическую.
"Очень важно, чтобы украинской армии удалось удержать линию фронта в этом году", – сказал Хофрайтер.
Хофрайтер считает, что наступательные действия со стороны Украины сейчас маловероятны.
"Я не вижу, чтобы Украина могла начать наступление в этом году. Для этого не хватает ресурсов, в частности, боеприпасов и поддержки со стороны США", — сказал политик.
Он отметил, что если "производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится", то к 2025 году Украина сможет "одержать верх в оборонной войне против России". Хофрайтер добавил — при условии, что Россия не осуществит дальнейшие территориальные захваты, это остается "лучшим, что Украина может сделать в ближайшие месяцы".
Напомним, экскомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США в отставке Уэсли Кларк также заявил, что война в Украине находится в "очень опасной стадии", и без принятия дополнительной помощи от США ВСУ будет крайне трудно удержать позиции. Под угрозой могут оказаться не только Харьков и Киев, но и границы НАТО.
"Генерал Каволи (верховный командующий объединенными Вооруженными силами НАТО – ред.) прекрасно понимает: если мы не остановим их здесь, у нас будет фронт НАТО на 2500 миль", – сказал генерал в отставке.
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