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В целях безопасности: на фоне увеличения количества ударов по Крыму украинцев призвали выехать с полуострова

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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В целях безопасности: на фоне увеличения количества ударов по Крыму украинцев призвали выехать с полуострова

Ирина Верещук / Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

Пребывание на территории Крымского полуострова с каждым днем становится все более опасным.

Количество ударов по Крыму в последнее время растет и будет расти в дальнейшем. Так, украинцев просят выехать с полуострова, чтобы обезопасить себя.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", – подчеркнула Верещук.

Ранее увеличение количества ударов по Крыму прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов.

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Дата публикации
Просмотры
533
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