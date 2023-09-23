В целях безопасности: на фоне увеличения количества ударов по Крыму украинцев призвали выехать с полуострова

Пребывание на территории Крымского полуострова с каждым днем становится все более опасным.

Количество ударов по Крыму в последнее время растет и будет расти в дальнейшем. Так, украинцев просят выехать с полуострова, чтобы обезопасить себя.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", – подчеркнула Верещук.

Ранее увеличение количества ударов по Крыму прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов.

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