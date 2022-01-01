В центре Черновцов водитель выехал на тротуар, едва не сбил пешехода и скрылся, потому что "люди вели себя агрессивно"

На мужчину составят постановление об административном правонарушении.
В центре Черновцов, на улице Ивана Франко, 1 января автомобилист выехал на тротуар, протаранил деревья, едва не сбил пешехода и скрылся. Он объяснил полиции, что ему стало плохо за рулем.
Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Черновицкой области Юлию Замерзляк.
По данным правоохранителей, мужчина на авто в 21:00 выехал на тротуар, протаранил деревья и чуть не сбил пешехода. После ДТП мужчина скрылся. Правоохранителям он объяснил, что ему стало плохо за рулем. А с места аварии он скрылся, поскольку пешеходы вели себя агрессивно.
Полиция установила, что мужчина на момент аварии был трезв. Из-за того, что он скрылся с места аварии, на него составят постановление об административном правонарушении.
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