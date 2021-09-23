В центре Днепра авто сбило женщину, отбросив ее прямо под трамвай (видео)

В центре Днепра авто сбило женщину, отбросив ее прямо под трамвай (видео)

Пешеход упал на рельсы перед трамваем, который двигался.

В центре Днепра произошло ДТП с участием пешехода. Легковушка сбила женщину, а та упала на рельсы перед трамваем.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

ЧП произошло на проспекте Дмитрия Яворницкого. На автодороге фургон подрезал автомобиль Geely. Водитель последнего резко вывернул руль влево и сбил женщину, которая стояла на обочине.

От удара 73-летняя пенсионерка отлетела и упала на рельсы прямо перед трамваем, который двигался. К счастью, водитель трамвая успел притормозить.

Пострадавшую с жалобами на боль в спине доставили в 16 больницу.

Напомним, что в Луцке водитель на легковушке сбил водителя троллейбуса, который вышел починить неисправность.

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