В центре Днепра авто сбило женщину, отбросив ее прямо под трамвай (видео)

Пешеход упал на рельсы перед трамваем, который двигался.
В центре Днепра произошло ДТП с участием пешехода. Легковушка сбила женщину, а та упала на рельсы перед трамваем.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
ЧП произошло на проспекте Дмитрия Яворницкого. На автодороге фургон подрезал автомобиль Geely. Водитель последнего резко вывернул руль влево и сбил женщину, которая стояла на обочине.
От удара 73-летняя пенсионерка отлетела и упала на рельсы прямо перед трамваем, который двигался. К счастью, водитель трамвая успел притормозить.
Пострадавшую с жалобами на боль в спине доставили в 16 больницу.
Напомним, что в Луцке водитель на легковушке сбил водителя троллейбуса, который вышел починить неисправность.