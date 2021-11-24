В центре Днепра мужчина открыл огонь из пистолета: есть потерпевшие

В центре Днепра мужчина открыл огонь из пистолета: есть потерпевшие

Полиция разыскивает мужчину, открывшего огонь.

В центре Днепра утром 24 ноября произошла стрельба. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в Днепровском управлении полиции.

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Как выяснилось, инцидент произошел около 10:20 на улице Михаила Грушевского. Там между двумя мужчинами, один из которых строитель, произошла словесная перепалка.

В какой-то момент один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону 52-летнего местного жителя. В результате чего гражданин получил ранения — его госпитализировали в больницу.

“По указанному факту следственные отделения полиции №7 открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (“Хулиганство”) УК Украины. Продолжается следствие, принимаются меры по установлению и розыску преступника”, — рассказали в Днепровском управлении полиции.

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