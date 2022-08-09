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В центре Днепра нашли ребенка в отделении банка: ищут родителей (фото)

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В центре Днепра нашли ребенка в отделении банка: ищут родителей (фото)

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Если вы владеете информацией о родителях или родных мальчиках, позвоните на 102.

В Днепре на улице Центральной 8 августа обнаружили ребенка в отделении банка. Мальчик представился Колесником Ильей Романовичем, свою дату рождения он не помнит.

Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

На вид ребенку примерно 10 лет. Мальчик был одет в красную майку, красные шорты и красную кепку.

Всем, кто владеет любой информацией о ребенке, его родителях или родных, просят позвонить по телефону на линию 102 или по номеру (063) 409 32 07.

© Национальная полиция Днепропетровской области
Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Напомним, в ЗАГСе Днепра отказались регистрировать брак бойца ВСУ и гражданки Российской Федерации.

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