В центре Днепра прогремел взрыв в жилом доме: погибли два человека (фото)

В центре Днепра прогремел взрыв в жилом доме: погибли два человека (фото)

Предварительно, взорвалась газовоздушная смесь.

В Днепре утром 15 июля прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

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Как стало известно, происшествие случилось около 08:50 на улице Шмидта в Центральном районе города — там в одном из домов произошел взрыв газа. В результате чего травмы несовместимые с жизнью получили мужчина и женщина, которые в момент происшествия находились в квартире.

По словам очевидцев, погибли супруги. Недавно они якобы обращались в газовую службу с жалобой на утечку газа.

На месте происшествия работают газовики, спасатели и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 115 с пометкой — "Несчастный случай" и ч. 2 ст. 367 ("Служебная халатность") УК Украины", — добавили в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Николаевской области под дверью дома взорвалась граната. В результате взрыва поврежден фасад летней кухни и оконное стекло здания.

Мы также писали, что в центре Днепра сдетонировал неизвестный предмет, находившийся в водосточной трубе. Взрыв был такой силы, что в здании вылетели окна, а саму трубу разорвало на части.

В пятиэтажке Днепропетровской области произошел взрыв газа

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