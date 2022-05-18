В центре Днепра у грузовика отказали тормоза (фото)

В центре Днепра, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Старокозацкой, у грузовика FAW отказали тормоза и он врезался в столб. Водитель выехал на пешеходную зону, чтобы не устроить ДТП и снес антипарковочные столбики.

Об этом 18 мая сообщил "Информатор".

По словам очевидцев, в это время по тротуару шла женщина с велосипедом, и водитель чудом ее не сбил. Мужчину госпитализировали с травмами в больницу в шоковом состоянии.

Автомобиль сильно пострадал в результате столкновения. На перекрестке не работает светофор, движение регулирует полиция.

Напомним, по Днепру утром 18 мая российские оккупанты ударили двумя ракетами. Одну сбила противовоздушная оборона. Другая – попала в объект транспортной инфраструктуры, он разрушен.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Ночью оккупанты ударили ракетами по Днепру

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