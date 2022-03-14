В центре Харькова оккупанты из авиации обстреляли дом: информация о жертвах устанавливается (фото)

Российские военные крушат и бомбят украинские города, обстреливают мирное население.
Сегодня, 14 марта, в центре Харькова российские оккупанты из авиации обстреляли четырехэтажный жилой дом. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
"В центре города в результате авиаудара произошло разрушение в четырехэтажном жилом доме без дальнейшего горения", — говорится в сообщении.
Сейчас спасатели проводятся поисковые работы. От ГСЧС привлекли 22 человека и 5 ед. техники.
Напомним, в Киеве снаряд попал в многоэтажку, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.