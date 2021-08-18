В центре Харькова открылся современный семиэтажный парковочный комплекс, — Игорь Терехов

Подобные паркинги планируется построить и в других районах Харькова.

В центре Харькова за зданием Театра оперы и балета начал работу многоуровневый коммунальный паркинг, во время строительства которого использовались самые современные технологии. Паркинг находится в коммунальной собственности, и цена в нем не отличается от других парковок в центре города.

Об особенностях паркинга и дальнейшие планы по развитию сети на своей официальной странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов.

"Вчера начал работу первый в Харькове семиэтажный паркинг. И это — первый в Украине коммунальный многоуровневый паркинг", — пишет и.о. мэра.

В конструкции паркинга были применены прочные материалы и современные технологии, в частности: покрытие, предотвращающее скольжение автомобилей, автоматическая регулировка паркомест и резиновые отбойники. Материалы, применяемые для кровли, предотвращать образование ледяного налета. На паркинге также предусмотрены специальные места для водителей с инвалидностью.

В дальнейшем подобные паркинги планируется построить и в других районах Харькова. "Архитекторы по моему поручению уже ищут места для следующих многоуровневых паркингов. Чтобы в каждый дом всегда могли проехать и машины для сбора мусора, и быстрые, и пожарные", — поделился планами и.о. городского головы.

Напомним, недавно Игорь Терехов сообщил, что все парки Харькова будут с помощью пешеходных и велодорожек объединены в единую зеленую сеть.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку