В центре Харькова "Шахед" попал в многоэтажку: возник пожар, есть пострадавший

Возгорание произошло на балконе в многоквартирном доме.

Поздним вечером в воскресенье, 2 марта, в центре города Харькова российский беспилотник попал в многоэтажку.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Есть возгорание балкона в многоквартирном доме", – написал он.

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что по состоянию на данный момент известно об одном пострадавшем.

Напомним, в этот день в Харькове и Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

Читайте также: