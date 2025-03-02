В центре Харькова "Шахед" попал в многоэтажку: возник пожар, есть пострадавший

Возгорание произошло на балконе в многоквартирном доме.
Поздним вечером в воскресенье, 2 марта, в центре города Харькова российский беспилотник попал в многоэтажку.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Есть возгорание балкона в многоквартирном доме", – написал он.
Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что по состоянию на данный момент известно об одном пострадавшем.
Напомним, в этот день в Харькове и Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки вражеских ударных беспилотников.
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