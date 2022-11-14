В центре Херсона торжественно подняли флаг Украины: Зеленский с местными спели гимн (видео)

Сегодня, 14 ноября, на центральной площади освобожденного от российских военных Херсона торжественно подняли флаг Украины. На мероприятии находился президент Владимир Зеленький.

Соответствующее видео с места происшествия опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

На ролике заметно, как глава государства вместе с присутствующими военными ВСУ и местными жителями исполняют гимн Украины во время поднятия государственного флага в центре города.

Освобождение Херсона

В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон, который более восьми месяцев находился в российской оккупации.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально заявили, что город возвращается под контроль Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные приложили немало усилий, чтобы освободить город от оккупантов и это не жест доброй воли РФ.

Сегодня, 14 октября, в недавно освобожденный Херсон прибыл Зеленский. Там он поблагодарил НАТО и других партнеров за поддержку в войне, которую развязала Россия. Также в Херсоне глава государства встретился с местными жителями и военными и вручил им награды.

В Кремле уже прокомментировали визит Зеленского в Херсон, но там оказались немногословными.

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