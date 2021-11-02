В центре Хмельницкого пара занялась оральным сексом: их сняли на видео

Видео снял местный житель.
В центре Хмельницкого пара занялась оральным сексом вблизи одного из заведений общепита.
Об этом сообщили на одном из местных телеграмм-каналов. Видео 18+ можно посмотреть здесь.
На кадрах пара вероятно во дворе общепита сначала целуется, а затем парень и девушка вероятно начинают заниматься оральным сексом.
Видео снял местный житель, наблюдавший за парой из окна и сообщил, что это все произошло прямо в центре Хмельницкого.
Напомним, в Ивано-Франковске студенты занялись сексом во время онлайн-лекции.
Также в Железном Порту в Херсонской области влюбленная пара из Днепра устроила горячий отдых посреди пляжа.
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