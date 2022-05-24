В центре Ивано-Франковска избили музыканта из-за песен на русском языке

Прохожему не понравилось, что уличные музыканты исполняли песню на русском языке.

В центре Ивано-Франковска прохожий избил уличного музыканта за исполнение песни на русском языке.

Видео инцидента обнародовал телеграмм-канал "Ивано-Франковск 24/7".

Группа молодых музыкантов посреди улицы под гитару исполняла российские песни. Это не понравилось мужчинам, проходившим рядом. Один из них сделал замечание и заявил, что не разрешит петь в своем городе на русском языке.

"На этом языке говорят военные, которые убивают наших детей", – отметил мужчина.

В ответ девушка из компании музыкантов заявила, что "живет в свободной стране". Спор перерос в стычку. Затем мужчина ударил одного из музикантов и тот от удара упал на мостовую.

Как сообщает zaxid.net со ссылкой на полицию Франковщины, инцидент произошел на выходных. Пострадавший музыкант сказал правоохранителям, что претензий к нападающим нет, а заявление на нападающего писать отказался.

Напомним, что в школах Житомира прекратят учить русский язык.

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