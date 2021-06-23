В центре Ивано-Франковска мужчина бросался на прохожих с ножом: фото

Агрессивного мужчину задержали правоохранители.
В центре Ивано-Франковска на улице Владимира Великого 40-летний мужчина бросался с ножом на прохожих. Его задержали правоохранители.
Об этом сообщили в патрульной полиции Ивано-Франковской области.
Нападающего задержал патрульный совместно с прохожими. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Личность нападавшего также установили — это 40-летний местный житель.
На месте происшествия работали следователи. Продолжается расследование.
Напомним, в Одесской области мужчина бросался на людей с тесаком.
Ранее в центре Днепра мужчина бросался на прохожих.