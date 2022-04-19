В центре Ивано-Франковска выложили более 200 игрушек в память об убитых россиянами детях: фото

В центре Ивано-Франковска выложили более 200 игрушек в память об убитых россиянами детях: фото

В Ивано-Франковске провели молчаливую акцию протеста "Немой крик души" против зверств российских оккупантов, от рук которых уже погибли 205 детей.

На пешеходной части улицы Независимости в Ивано-Франковске активисты выложили более 200 детских игрушек, цветы и свечи, чтобы почтить память погибших на войне детей.

Об этом сообщает местное издание "Курс".

По последним данным, в Украине с начала войны от действий российских оккупантов погибли 205 детей, еще 367 получили ранения.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Напомним, месяцем ранее в центре Львова состоялась акция в память о детях, убитых россиянами.

Во Львове прошла акция в память о детях, убитых россиянами

Читайте также: