В центре Киева мужчина напал на девочку, чтобы отобрать деньги, которые она собирала на ВСУ: как его наказали

В Киеве приговорили к 6 годам 8 месяцев мужчину, который напал на 12-летнюю девочку, которая с друзьями собирала деньги на ВСУ.

Мужчина оказался 48-летним уроженцем Полтавской области. Он пытался ограбить девочку прямо в центре столицы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Так, злоумышленник в сентябре прошлого года, находясь на ул. Крещатик заметил группу подростков, которые, играя на музыкальных инструментах, собирали пожертвования в поддержку Вооруженных Сил Украины.

После завершения выступления дети поместили собранные средства в рюкзак 12-летней девочки. Мужчина проследовал за детьми, догнал потерпевшую, схватил ее за волосы, повалил на землю и протянул около 2 метров, пытаясь отобрать рюкзак. Действия злоумышленника остановили неравнодушные прохожие, задержавшие его до приезда правоохранителей.

В ходе судебного разбирательства мужчина свою вину в инкриминируемом преступлении признал частично. В частности, он утверждал, что не намеревался грабить ребенка и применять к нему насилие.

В то же время, все исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства стороны обвинения в своей совокупности свидетельствовали о прямом намерении совершить это нападение, а показания мужчины это лишь способ избежать ответственности за инкриминируемое преступление. При таких обстоятельствах показания обвиняемого суд признал несостоятельными.

Приговором Шевченковского районного суда г. Киева мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. В настоящее время злоумышленник находится в следственном изоляторе. До вступления приговора в законную силу, а избранная обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

Напомним, в селе Беленькое Запорожской области школьники обустроили блокпост и собирают деньги на ВСУ. Свою команду они назвали "Беленьковские волки" и уже собрали 5 тысяч гривен.

Читайте также: