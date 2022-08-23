В центре Львова с 8 этажа отеля выпала 34-летняя киевлянка и погибла: фото

Женщина выпала из окна и погибла на месте происшествия.

В центре Львова из окна восьмого этажа гостиницы "Львов" выпала 34-летняя жительница Киева. В результате травм женщина погибла.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на полицию Львовской области.

Событие произошло в понедельник, 22 августа, около 21:30.

"Из окна восьмого этажа гостиницы "Львов" на проспекте Чорновила выпала 34-летняя жительница Киева. От полученных травм она скончалась на месте. По факту трагедии полицейские расследуют уголовное производство. Предварительно инцидент рассматривают как самоубийство", — говорится в сообщении.

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