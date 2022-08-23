Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В центре Львова с 8 этажа отеля выпала 34-летняя киевлянка и погибла: фото

Дата публикации
Просмотры
1686
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В центре Львова с 8 этажа отеля выпала 34-летняя киевлянка и погибла: фото

Фото: "Варта 1"

Женщина выпала из окна и погибла на месте происшествия.

В центре Львова из окна восьмого этажа гостиницы "Львов" выпала 34-летняя жительница Киева. В результате травм женщина погибла.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на полицию Львовской области.

Событие произошло в понедельник, 22 августа, около 21:30.

"Из окна восьмого этажа гостиницы "Львов" на проспекте Чорновила выпала 34-летняя жительница Киева. От полученных травм она скончалась на месте. По факту трагедии полицейские расследуют уголовное производство. Предварительно инцидент рассматривают как самоубийство", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация