В Мариуполе вдруг исчез вражеский триколор. Вероятно, таким образом оккупантов с Рождеством поздравили местные партизаны.

В субботу, 6 января, с главной площади временно оккупированного Мариуполя Донецкой области исчез российский флаг.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"И к хорошим новостям. В Мариуполе удалили российскую тряпку на главной площади Свободы. Снова", — рассказал он.

Андрющенко предположил, что это мариупольское сопротивление поздравляет с Рождеством Украину и говорит, что "у оккупантов в городе что-то с лицом".

Напомним, ранее в селе Юрьевка Мариупольского района, именно там, где базируются буряты, исчезло стадо коз у местных жителей.

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