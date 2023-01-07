В центре Мариуполя исчез российский триколор (фото)

В Мариуполе вдруг исчез вражеский триколор. Вероятно, таким образом оккупантов с Рождеством поздравили местные партизаны.
В субботу, 6 января, с главной площади временно оккупированного Мариуполя Донецкой области исчез российский флаг.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"И к хорошим новостям. В Мариуполе удалили российскую тряпку на главной площади Свободы. Снова", — рассказал он.
Андрющенко предположил, что это мариупольское сопротивление поздравляет с Рождеством Украину и говорит, что "у оккупантов в городе что-то с лицом".
Напомним, ранее в селе Юрьевка Мариупольского района, именно там, где базируются буряты, исчезло стадо коз у местных жителей.
Читайте также:
- оккупанты потеряли глубокий тыл на Таврическом направлении: генерал описал действия ВСУ
- В ВСУ объяснили, возможно ли полностью защититься от ракетных ударов России
- США и Италия обсуждают передачу Украине ПВО SAMP-T: может сбивать крылатые ракеты и самолеты