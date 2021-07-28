В центре Николаева несовершеннолетние устроили драку со стрельбой (видео)

Один из участников конфликта получил ранение.
Поздно вечером в центре Николаева произошла массовая драка и стрельба. На место происшествия были немедленно направлены несколько нарядов патрульной полиции.
Об этом сообщает издание Новости-N.
Полицейские обнаружили в указанном районе около десятка подростков в возрасте примерно от 14 до 16 лет. Объяснять что-то патрульным они категорически отказывались.
Одного из подростков осмотрела бригада, прибывшая по вызову "скорой помощи" — у него было незначительное ранение, однако медицинская помощь ему не понадобилась.
Патрульным все же удалось выяснить, что конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере.
Обе конфликтующие стороны перешли в более уютное место, за киосками на ул. Спасской.
В ходе конфликта один из ее участников достал пистолет и выстрелил.
Кто именно стрелял и из какого оружия — полицейским выяснить не удалось. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Напомним, в Черкассах во время конфликта мужчина достал оружие и выстрелил из него в двух других мужчин. После этого он сразу убежал в лес. А раненых в спину и голову мужчин госпитализировали в Третью городскую больницу.