В центре Николаева несовершеннолетние устроили драку со стрельбой (видео)

Один из участников конфликта получил ранение.

Поздно вечером в центре Николаева произошла массовая драка и стрельба. На место происшествия были немедленно направлены несколько нарядов патрульной полиции.



Об этом сообщает издание Новости-N.

Также читайте Стрельба и дрифт: чем закончилась громкая свадьба в Одесской области

Полицейские обнаружили в указанном районе около десятка подростков в возрасте примерно от 14 до 16 лет. Объяснять что-то патрульным они категорически отказывались.

Одного из подростков осмотрела бригада, прибывшая по вызову "скорой помощи" — у него было незначительное ранение, однако медицинская помощь ему не понадобилась.

Патрульным все же удалось выяснить, что конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере.

Обе конфликтующие стороны перешли в более уютное место, за киосками на ул. Спасской.

В ходе конфликта один из ее участников достал пистолет и выстрелил.

Кто именно стрелял и из какого оружия — полицейским выяснить не удалось. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Черкассах во время конфликта мужчина достал оружие и выстрелил из него в двух других мужчин. После этого он сразу убежал в лес. А раненых в спину и голову мужчин госпитализировали в Третью городскую больницу.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку