В центре Одессы автомобиль Infiniti влетел в витрину ресторана (фото)

По предварительной информации, ранена посетительница заведения.
В центре Одессы, в Сабанском переулке, машина марки Infiniti влетела в витрину ресторана.
Об этом идет речь в фото репортаже "Думская".
По информации очевидцев аварии, все произошло в воскресенье, 29 октября.
Также известно о пострадавшей — одной из посетительниц заведения.
Потерпевшая получила порезы осколками стекла.
Напомним, во Львовской области судья насмерть сбил 24-летнюю известную тату-мастеру. Там столкнулись автомобили Ford Fusion и Volkswagen Tiguan. Один из водителей оказался судьей Стрыйского горрайонного суда – 41-летний Назар Янов. Он получил травмы и был доставлен в больницу.
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