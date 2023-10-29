В центре Одессы автомобиль Infiniti влетел в витрину ресторана (фото)

В центре Одессы, в Сабанском переулке, машина марки Infiniti влетела в витрину ресторана.

Об этом идет речь в фото репортаже "Думская".

По информации очевидцев аварии, все произошло в воскресенье, 29 октября.

Авария в Одессе Фото: "Думская"

Также известно о пострадавшей — одной из посетительниц заведения.

Авария в Одессе Фото: "Думская"

Потерпевшая получила порезы осколками стекла.

Авария в Одессе Фото: "Думская"

Напомним, во Львовской области судья насмерть сбил 24-летнюю известную тату-мастеру. Там столкнулись автомобили Ford Fusion и Volkswagen Tiguan. Один из водителей оказался судьей Стрыйского горрайонного суда – 41-летний Назар Янов. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

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