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В центре Одессы автомобиль Infiniti влетел в витрину ресторана (фото)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
887
Время на прочтение
1 мин
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В центре Одессы автомобиль Infiniti влетел в витрину ресторана (фото)

В центре Одессы машина влетела в витрину ресторана / Фото: pixabay.com

По предварительной информации, ранена посетительница заведения.

В центре Одессы, в Сабанском переулке, машина марки Infiniti влетела в витрину ресторана.

Об этом идет речь в фото репортаже "Думская".

По информации очевидцев аварии, все произошло в воскресенье, 29 октября.

Авария в Одессе Фото:
Авария в Одессе Фото: "Думская"

Также известно о пострадавшей — одной из посетительниц заведения.

Авария в Одессе Фото:
Авария в Одессе Фото: "Думская"

Потерпевшая получила порезы осколками стекла.

Авария в Одессе Фото:
Авария в Одессе Фото: "Думская"

Напомним, во Львовской области судья насмерть сбил 24-летнюю известную тату-мастеру. Там столкнулись автомобили Ford Fusion и Volkswagen Tiguan. Один из водителей оказался судьей Стрыйского горрайонного суда – 41-летний Назар Янов. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

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Дата публикации
Просмотры
887
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