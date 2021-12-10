В центре Одессы строитель сорвался с высоты: коллеги не хотели вызвать ему скорую — СМИ

В центре Одессы строитель сорвался с высоты: коллеги не хотели вызвать ему скорую — СМИ

После скандала мужчине вызвали скорую помощь.

В центре Одессы по улице Дерибасовской 10 декабря строитель сорвался с третьего этажа. Руководство и коллеги якобы отказались вызвать потерпевшему скорую помощь, чтобы скрыть инцидент.

Об этом сообщает Новости.LIVE Odesa.

По данным журналистов, руководство строительной бригады якобы не захотело вызвать потерпевшему медиков, поскольку боялось огласки инцидента.

Фото: Новости.LIVE Odesa

"Между охраной строительной площадки и журналистами случилась драка. Последние хотели попасть внутрь и зафиксировать правонарушение", — говорится в сообщении.

После скандала мужчине все же вызвали скорую помощь. Его госпитализировали.

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