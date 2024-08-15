В центре Одессы во время ракетного удара загорелся дом (фото)

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

В Одессе во время ракетного удара на улице Софьевской возник пожар в трехэтажном жилом доме.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Одесской области.

"Пожар вызвал панику среди населения из-за непонимания причин ее возникновения, ведь все подумали, что это "прилет", В то же время спасатели говорят, что это совпадение", — говорится в сообщении ведомства.

Погибших и пострадавших нет. Пожарные ликвидировали пожар на площади 150 кв метров. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в городе Змиев на Харьковщине загорелось пятиэтажное общежитие. Там загорелась комната на третьем этаже. Спасатели обнаружили тело 17-летней девушки.

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