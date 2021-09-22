В центре Полтавы возле остановки мужчина стрелял в прохожего и затащил в авто девушку: фото

В центре Полтавы возле остановки мужчина стрелял в прохожего и затащил в авто девушку: фото

Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

В центральной части Полтави в среду, 22 сентября, 34-летний мужчина ранил 31-летнего прохожего и затащил в автомобиль 25-летнюю девушку. Подозреваемого задержали в Кременчуге.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

По предварительным данным, инцидент произошел в Полтаве на ул. Симона Петлюры. Там неизвестный возле остановки общественного транспорта устроил стрельбу и заставил девушку сесть в его автомобиль. 31-летний прохожий из-за стрельбы получил травмы, был госпитализирован.

Подозреваемого правоохранители задержали в Кременчуге. В салоне его авто была девушка, которую тот затянул в Полтаве.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в центре Черкасс злоумышленники устроили стрельбу в кафе.

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