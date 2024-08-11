В Центре Разумкова прогнозируют, что отключения вернутся на следующей неделе

Владимир Омельченко считает, что эта неделя для энергосистемы будет сложной.
Украинцев снова призывают экономить свет, особенно в часы пик, и возможно тогда удастся избежать отключений, которые могут вернуться уже на следующей неделе.
О том, что отключения могут вернуться на следующей неделе, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телемарафона.
"Риски действительно есть. Потому что даже в пятницу была сложная ситуация, поэтому Укрэнерго дало команду по ограничению поставок для некоторых промышленных предприятий. Но пока население это не почувствовало. На следующей неделе ожидается повышение температуры – поэтому возрастет потребление электричества. Поэтому есть риск, что мы сможем вернуться на время к плановым отключениям для населения. Но это не значит, что 100% так произойдет", – говорит эксперт.
По его мнению, для того чтобы избежать отключений, нужно использовать максимальные возможности импорта. Сейчас они используются где-то на 50-60%, говорит Омельченко.
Также он призывает украинцы помнить об энергосбережении и не включать мощные электроприборы в час пик.
Омельченко считает, что эта неделя для энергосистемы будет сложной. Но через неделю, когда температура снизится, станет несколько легче.
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ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕРНУТСЯ уже с ПОНЕДЕЛЬНИКА!
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, следует ли готовиться к отключениям света осенью и зимой.
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