В центре Шостки появился снеговик-фаллос: бесстыжие фото 18+

В прошлом году подобное "произведение" из снега было перед горсоветом.
Возле центрального фонтана в Шостке Сумской области появилась огромная скульптура фаллоса из снега. На снегу рядом надпись: "Не бури! Мы старались!".
Фото срамной скульптуры местные жители публикуют в соцсетях.
"Скульптура сегодняшняя и прошлогодняя — прогресс очевиден! Для всех моралистов замечу, в нашем городе сейчас происходят гораздо худшие вещи... А ведь это утреннее проявление народного творчества. Поэтому не стоит раздувать щеки и охать. Всем хороших выходных и отличного настроения", — написала в Facebook местная жительница Татьяна Семенова.
Отметим, что в прошлом году снеговик-прутень предстал перед зданием городского совета в Шостке.
Кто и зачем лепит эти скульптуры в городе, неизвестно.
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