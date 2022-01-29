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В центре Шостки появился снеговик-фаллос: бесстыжие фото 18+

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В центре Шостки появился снеговик-фаллос: бесстыжие фото 18+

Фото: Татьяна Семенова/Facebook

В прошлом году подобное "произведение" из снега было перед горсоветом.

Возле центрального фонтана в Шостке Сумской области появилась огромная скульптура фаллоса из снега. На снегу рядом надпись: "Не бури! Мы старались!".

Фото срамной скульптуры местные жители публикуют в соцсетях.

"Скульптура сегодняшняя и прошлогодняя — прогресс очевиден! Для всех моралистов замечу, в нашем городе сейчас происходят гораздо худшие вещи... А ведь это утреннее проявление народного творчества. Поэтому не стоит раздувать щеки и охать. Всем хороших выходных и отличного настроения", — написала в Facebook местная жительница Татьяна Семенова.

Фото: Татьяна Семенова/Facebook / ©
Фото: Татьяна Семенова/Facebook
Фото: Татьяна Семенова/Facebook / ©
Фото: Татьяна Семенова/Facebook

Отметим, что в прошлом году снеговик-прутень предстал перед зданием городского совета в Шостке.

Фото: Татьяна Семенова/Facebook / ©
Фото: Татьяна Семенова/Facebook

Кто и зачем лепит эти скульптуры в городе, неизвестно.

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