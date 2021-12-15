Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В центре Тернополя мужчина облил краской памятник Степану Бандере: его зафиксировали камеры наблюдения

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В центре Тернополя мужчина облил краской памятник Степану Бандере: его зафиксировали камеры наблюдения

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

В полиции разыскивают подозреваемого.

В центре Тернополя неизвестный облил красной краской памятник Степану Бандере. Инцидент произошел во вторник, 14 декабря.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Инцидент произошел в 12:11. Известно, что мужчина подошел к скульптуре и вылил красную краску. Правоохранители разыскивают злоумышленника. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личность подозреваемого устанавливает следствие.

"Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

Напомним:

Читайте также:

Новости и Украины: студент, обливший в феврале краской памятник Бандере во Львове, получил приговор

Новости и Украины: студент, обливший в феврале краской памятник Бандере во Львове, получил приговор
Следующая публикация