В центре Тернополя мужчина облил краской памятник Степану Бандере: его зафиксировали камеры наблюдения

В центре Тернополя мужчина облил краской памятник Степану Бандере: его зафиксировали камеры наблюдения

В полиции разыскивают подозреваемого.

В центре Тернополя неизвестный облил красной краской памятник Степану Бандере. Инцидент произошел во вторник, 14 декабря.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Инцидент произошел в 12:11. Известно, что мужчина подошел к скульптуре и вылил красную краску. Правоохранители разыскивают злоумышленника. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личность подозреваемого устанавливает следствие.

"Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

Напомним:

Галицкий районный суд Львова присудил молодому человеку, который облил краской памятник Степану Бандере, четыре года заключения. Однако его сразу же освободили от наказания с испытательным сроком два года.

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