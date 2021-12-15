В центре Тернополя мужчина облил краской памятник Степану Бандере: его зафиксировали камеры наблюдения

В полиции разыскивают подозреваемого.
В центре Тернополя неизвестный облил красной краской памятник Степану Бандере. Инцидент произошел во вторник, 14 декабря.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Инцидент произошел в 12:11. Известно, что мужчина подошел к скульптуре и вылил красную краску. Правоохранители разыскивают злоумышленника. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личность подозреваемого устанавливает следствие.
"Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.
Напомним:
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Галицкий районный суд Львова присудил молодому человеку, который облил краской памятник Степану Бандере, четыре года заключения. Однако его сразу же освободили от наказания с испытательным сроком два года.
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