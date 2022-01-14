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В центре Тернополя ветер разорвал огромный баннер с изображением Степана Бандеры: фото

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В центре Тернополя ветер разорвал огромный баннер с изображением Степана Бандеры: фото

Фото: soroka.ternopil.ua

Баннер с Бандерой висел на здании Тернопольского облсовета.

В центре Тернополя 14 января сильный ветер разорвал гигантский баннер с изображением проводника ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает тернопольское издание "Сорока".

Отметим, что баннер, который был вывешен на здании Тернопольского облсовета, занесли в Книгу рекордов Украины. Его размер – 20 на 11 метров. Его вывесили по случаю 113-летия со дня рождения лидера Организации украинских националистов Бандеры.

Однако 14 января сильный ветер повредил огромный баннер, разорвав его на несколько частей.

Напомним:

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