В центре Запорожья мужчина убил женщину, а затем выстрелил в себя

На месте работают полицейские и криминалисты.

Сегодня, 21 января, в центре Запорожья мужчина двумя выстрелами убил женщину. После чего он совершил самоубийство.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Стрельба произошла утром в сквере Пограничников Александровского района города.

На место происшествия правоохранителей вызвала женщина, ставшая свидетелем происшествия. По ее словам, неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину и на тот момент еще был недалеко от парка.

"Когда на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя", — отмечают в полиции.

Пострадавшую пытались реанимировать медики, но она скончалась в авто скорой помощи.

На месте работают полицейские территориального подразделения полиции, управление уголовного розыска, патрульные и криминалисты.

Напомним, в Киеве военный расстрелял двух своих собратьев. Перед трагедией солдаты распивали алкогольные напитки.

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