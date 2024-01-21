В центре Запорожья мужчина убил женщину, а затем выстрелил в себя

На месте работают полицейские и криминалисты.
Сегодня, 21 января, в центре Запорожья мужчина двумя выстрелами убил женщину. После чего он совершил самоубийство.
Об этом сообщили в полиции Запорожской области.
Стрельба произошла утром в сквере Пограничников Александровского района города.
На место происшествия правоохранителей вызвала женщина, ставшая свидетелем происшествия. По ее словам, неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину и на тот момент еще был недалеко от парка.
"Когда на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя", — отмечают в полиции.
Пострадавшую пытались реанимировать медики, но она скончалась в авто скорой помощи.
На месте работают полицейские территориального подразделения полиции, управление уголовного розыска, патрульные и криминалисты.
Напомним, в Киеве военный расстрелял двух своих собратьев. Перед трагедией солдаты распивали алкогольные напитки.
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