В центре Житомира подросток, завербованный РФ, готовил теракт: подробности от СБУ

Полицейские взрывотехники успешно изъяли и обезвредили взрывчатку.
В Житомире правоохранители задержали 16-летнего подростка, который пытался совершить теракт возле админздания и Аллеи Славы Героев.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
16-летний местный житель, под влиянием спецслужб РФ, должен был совершить теракт возле важных объектов — админздания и Аллеи Славы Героев, где установлены портреты погибших защитников Украины.
В ходе задержания у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство в рюкзаке. Среди его составляющих были найдены поражающие элементы и мобильные телефоны, через которые планировалось дистанционно активировать устройство с помощью видеоконтроля.
Вероятно, подросток стал бы также жертвой подрыва, если бы взрыв произошел.
На данный момент проводится досудебное расследование по статье 258 УК Украины — террористический акт.
Напомним, правоохранители разоблачили финансовую пирамиду "VinEco" и "Vinex Тrade", которая действовала на территории Одесской и Киевской областей.
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