В центре Житомира подросток, завербованный РФ, готовил теракт: подробности от СБУ

В Житомире правоохранители задержали 16-летнего подростка, который пытался совершить теракт возле админздания и Аллеи Славы Героев.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

16-летний местный житель, под влиянием спецслужб РФ, должен был совершить теракт возле важных объектов — админздания и Аллеи Славы Героев, где установлены портреты погибших защитников Украины.

В ходе задержания у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство в рюкзаке. Среди его составляющих были найдены поражающие элементы и мобильные телефоны, через которые планировалось дистанционно активировать устройство с помощью видеоконтроля.

Вероятно, подросток стал бы также жертвой подрыва, если бы взрыв произошел.

На данный момент проводится досудебное расследование по статье 258 УК Украины — террористический акт.

Обезвреженная взрывчатка

Напомним, правоохранители разоблачили финансовую пирамиду "VinEco" и "Vinex Тrade", которая действовала на территории Одесской и Киевской областей.

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