В "Центрэнерго" опровергли информацию о новых отключениях света в Украине

Отключений света в ближайшее время не будет.

"Центрэнерго" опровергает сообщения о графиках отключения света в Украине в ближайшие дни. Никаких отключений пока не планируется, энергии хватает на нужды украинцев.

Об этом говорится в заявлении компании.

"В СМИ появилась информация со ссылкой на независимого члена наблюдательного совета нашей компании, Владимира Величко, о возможных графиках отключений электроэнергии. Глава Наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гаркавый заявляют, что определение графиков аварийных отключений — это исключительная компетенция НЭК" Укрэнерго". Заявление Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании. Юридическая служба "Центрэнерго" рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить цель и обстоятельства, которые повлекли за собой публикацию неправдивой информации во время активной фазы осенне-зимнего периода. Ситуация в энергосистеме стабильна", — говорится в заявлении.

Ранее член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил, что в Украине уже на следующей неделе могут вернуть почасовые графики отключения электроэнергии. Он напомнил, что на следующей неделе синоптики прогнозируют ощутимое понижение температуры.

Читайте также: