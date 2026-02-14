ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
952
Время на прочтение
1 мин

В Часовом Яру взяли в плен российскую штурмовую группу: видео

В условиях плохой видимости российские оккупанты просачиваются в город малыми штурмовыми группами по два-три человека.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Русские пленные в Часовом Яру

Русские пленные в Часовом Яру / © скриншот с видео

В Часовом Яру Донецкой области украинским бойцам удалось взять в плен российскую штурмовую группу, которая просочилась в город.

Видео боя, после которого оккупанты вынуждены были сложить оружие, опубликовалив Telegram-канале 24 ОМБр имени короля Даниила.

В комментарии к опубликованному видео отметили, что в условиях плохой видимости российские оккупанты просачиваются в город малыми штурмовыми группами по два-три человека.

При этом они занимают позиции в разрушенных зданиях и подвалах. Если россиянам удается закрепиться, к ним подтягивается подкрепление.

Одну из таких групп украинские бойцы обнаружили в подвале разрушенного дома. По врагу открыли огонь и заблокировали.

В подвал, где спрятались оккупанты, украинские бойцы забросили гранаты, в результате чего там началось возгорание. Тогда россиянам предложили сдаться в плен, если они хотят жить.

Оккупанты сложили оружие. Пленных вывели к дороге, по которой они двигались к украинским позициям в сопровождении дрона.

Напомним, город Часов Яр в Донецкой области фактически прекратил существовать как населенный пункт с целостной инфраструктурой. В результате непрерывных атак российской армии, которые продолжаются уже второй год, от города осталось только название на карте.

Дата публикации
Количество просмотров
952
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie