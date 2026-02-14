- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 952
- Время на прочтение
- 1 мин
В Часовом Яру взяли в плен российскую штурмовую группу: видео
В условиях плохой видимости российские оккупанты просачиваются в город малыми штурмовыми группами по два-три человека.
В Часовом Яру Донецкой области украинским бойцам удалось взять в плен российскую штурмовую группу, которая просочилась в город.
Видео боя, после которого оккупанты вынуждены были сложить оружие, опубликовалив Telegram-канале 24 ОМБр имени короля Даниила.
В комментарии к опубликованному видео отметили, что в условиях плохой видимости российские оккупанты просачиваются в город малыми штурмовыми группами по два-три человека.
При этом они занимают позиции в разрушенных зданиях и подвалах. Если россиянам удается закрепиться, к ним подтягивается подкрепление.
Одну из таких групп украинские бойцы обнаружили в подвале разрушенного дома. По врагу открыли огонь и заблокировали.
В подвал, где спрятались оккупанты, украинские бойцы забросили гранаты, в результате чего там началось возгорание. Тогда россиянам предложили сдаться в плен, если они хотят жить.
Оккупанты сложили оружие. Пленных вывели к дороге, по которой они двигались к украинским позициям в сопровождении дрона.
Напомним, город Часов Яр в Донецкой области фактически прекратил существовать как населенный пункт с целостной инфраструктурой. В результате непрерывных атак российской армии, которые продолжаются уже второй год, от города осталось только название на карте.