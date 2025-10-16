Отключение света / © Associated Press

Из-за последствий российских атак в части областей Украины 16 октября применены аварийные отключения света. В то же время во всех регионах применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме Украины — в части областей применены аварийные отключения», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, во всех областях применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что в Черниговской области облэнерго сейчас применяет три очереди почасовых отключений электроэнергии.

В «Укрэнерго» обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может измениться, и призвали следить за сообщениями на страницах облэнерго.

В компании также призвали к экономному пользованию электричеством, ведь это уменьшит вероятность или продолжительность применения отключений света.

Напомним, в Украине утром 16 октября были применены графики аварийных отключений света из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. Экстренные отключения действовали в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и ряде других областей.