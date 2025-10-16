- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
В части областей Украины — снова аварийные отключения света
Последствия российских обстрелов продолжают влиять на энергосистему: «Укрэнерго» вынужденно применило аварийные отключения в части регионов.
Из-за последствий российских атак в части областей Украины 16 октября применены аварийные отключения света. В то же время во всех регионах применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщило «Укрэнерго».
«Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме Украины — в части областей применены аварийные отключения», — говорится в заявлении компании.
Кроме того, во всех областях применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Отмечается, что в Черниговской области облэнерго сейчас применяет три очереди почасовых отключений электроэнергии.
В «Укрэнерго» обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может измениться, и призвали следить за сообщениями на страницах облэнерго.
В компании также призвали к экономному пользованию электричеством, ведь это уменьшит вероятность или продолжительность применения отключений света.
Напомним, в Украине утром 16 октября были применены графики аварийных отключений света из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. Экстренные отключения действовали в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и ряде других областей.