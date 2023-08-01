В части областей в Украине объявили воздушную тревогу: угроза баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в социальных сетях.

Воздушная тревога раздается в Харьковской, Луганской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях и автономной республике Крым.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

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Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.

Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.