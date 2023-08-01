В части областей в Украине объявили воздушную тревогу: угроза баллистики

Будьте внимательны и осторожны.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в социальных сетях.
Воздушная тревога раздается в Харьковской, Луганской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях и автономной республике Крым.
Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.
Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.
Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.
Читайте также: