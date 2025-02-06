В ряде областей ввели аварийные отключения света: подробности

Как долго будут продолжаться ограничения, не сообщается.
В четверг, 6 февраля, в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщило ДТЭК и облэнерго Сумской и Полтавской областей.
"На территории Сумщины введены графики аварийных отключений! По указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 09:11 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди", — отметили в Сумском облэнерго.
В то же время на Полтавщине также сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии.
В ДТЭК, отметили, что в Днепропетровской и Донецкой областях начали действовать экстренные отключения света по команде Укрэнерго.
Напомним, в Минэнерго рассказали, будут ли отключения света из-за морозов.
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