В ряде областей ввели аварийные отключения света: подробности

Как долго будут продолжаться ограничения, не сообщается.

В четверг, 6 февраля, в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщило ДТЭК и облэнерго Сумской и Полтавской областей.

"На территории Сумщины введены графики аварийных отключений! По указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 09:11 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди", — отметили в Сумском облэнерго.

В то же время на Полтавщине также сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии.

В ДТЭК, отметили, что в Днепропетровской и Донецкой областях начали действовать экстренные отключения света по команде Укрэнерго.

Напомним, в Минэнерго рассказали, будут ли отключения света из-за морозов.

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