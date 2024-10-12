В части Полтавской области ввели карантин: стала известна причина

Карантин введен в четырех селах Полтавской области после гибели свиней в селе Миловидовка.

В Полтавской области была обнаружена африканская чума свиней. Поэтому в четырех селах региона введен карантин.

Об этом сообщило управление ГСЧС в Полтавской области.

В частном хозяйстве села Миловидовка Кременчугского района зафиксирована гибель десяти свиней. Владельцы животных сообщили об этом в Государственную службу ветеринарной медицины 10 октября. Прибывшие на место специалисты установили, что у погибших свиней был вирус африканской чумы свиней.

В связи с этим 11 октября в селе Миловидовка, а также в трех близлежащих селах — Гориславка, Коржевка и Олефировка — был введен карантин. Это решение принято для предотвращения распространения заболевания.

Кроме того, еще в восьми населенных пунктах были определены зоны защиты и наблюдения. В частности, речь идет о селах Мирная, Вальная, Пановка, Рокито-Доновка, Майбородовка, Пащеновка, Елке и Погребовская. Это означает, что в этих районах также принимаются меры по контролю ситуации и предотвращению дальнейшего распространения африканской чумы свиней.

Напомним, в Киевской области обнаружили выброшенные в поле около 60 мертвых свиней, зараженных африканской чумой.

Читайте также: