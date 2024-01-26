В части регионов объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Позже Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистики.

В ночь на 26 января в части страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Также читайте В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении.

Тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

Позже Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистики.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина качественной ПВО нивелировала преимущество РФ в воздухе.

Читайте также: